Ambos são projetados para usuários sem conhecimento técnico, mas cada um tem um objetivo diferente.

Com a Hostinger Horizons, você cria apps com IA, sem precisar desenvolver uma linha de código! Esses aplicativos funcionam direto no navegador e permitem que os usuários interajam com dados pela internet. Você pode acessar os web apps de qualquer dispositivo com conexão à internet, e eles são super fáceis de atualizar, já que as mudanças são feitas no servidor.

Perfeito para quem está começando um negócio e precisa de soluções sob medida, a ferramenta usa a IA para que você mesmo crie seus apps, sem depender de desenvolvedores.

Já com o Criador de Sites da Hostinger, você cria diferentes tipos de sites, como blogs, portfólios e lojas on-line usando as últimas tecnologias de IA.

Resumindo, a Hostinger Horizons é uma ferramenta para criação de apps online personalizados, enquanto o Criador de Sites da Hostinger é para criar sites.