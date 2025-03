O jogo é seu, a personalização também

7 Days to Die é um jogo de terror de sobrevivência onde você precisa se manter vivo em um mundo cheio de zumbis. Reúna recursos, crie armas e construa abrigos — faça o que for necessário para sobreviver.Quer um jogo mais interessante? Você pode instalar mods, ajustar as configurações do servidor ou jogar só com seus amigos — tudo isso é possível com a nossa hospedagem de servidor 7 Days to Die.