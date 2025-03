O plano de Criador de Sites e de hospedagem da Hostinger tem uma tecnologia de IA integrada que torna a criação de sites super fácil. Com modelos totalmente personalizáveis, você pode construir seu próprio site em minutos, mesmo sem habilidades técnicas. Personalize tudo, desde adicionar novas páginas até editar layouts, usando suas próprias imagens, textos, cores de fundo e fontes.

Para alcançar o público certo e garantir que os clientes possam encontrar você nos mecanismos de busca, use nossas ferramentas de marketing integradas e recursos de IA. Aproveite nossas soluções poderosas, como o Criador de Logos com IA para criar um logotipo único, o Gerador de Conteúdo com IA para criar conteúdo otimizado para SEO e o Mapa de Calor com IA para identificar as áreas do seu site que vão chamar mais a atenção dos visitantes.

O Criador de Sites da Hostinger também oferece uma variedade de ferramentas de eCommerce, tornando simples lançar sua própria loja online para vender serviços e produtos. Com apenas alguns cliques, você pode facilmente personalizar, adicionar, editar e excluir itens no seu site, além de gerenciar clientes, vendas, envios e taxas - tudo a partir de uma única plataforma.