A hospedagem WordPress é a melhor escolha para vários tipos de projetos, incluindo blogs, portfólios e sites de pequenas empresas.

No entanto, se você está criando uma loja online com centenas de produtos e pedidos mensais, a hospedagem para WooCommerce é a melhor escolha para você. Como essa hospedagem funciona em planos de nuvem com mais desempenho, você terá mais recursos do servidor. Isso significa que sua loja virtual será capaz de lidar até mesmo com picos de tráfego.