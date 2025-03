Isso depende da natureza de sua pergunta. Quando se trata de registro de domínio, você não precisa colocar o www na frente do domínio que deseja pesquisar.

E quando tratamos do estilo do estilo da URL depois de comprá-la, se trata de escolha pessoal, embora seja o que você quiser, você deve se certificar de que é confiável. Se seu site opera tanto em http://www.seunome.com e http://seunome.com, ele será efetivamente tratado como dois sites diferentes.

Historicamente, os sites incluíam o www na frente do domínio para quando as URLs fossem incluídas em embalagens, pôsteres e outros materiais de marketing offline. Nesses contextos, as pessoas saberia que se trata de um endereço da "World Wide Web". Hoje em dia, porém, a internet é quase onipresente, o que faz com que não seja mais necessário incluir o www. Muitas pessoas inclusive argumentam que isso torna mais fácil para as pessoas se lembrarem dos endereços.