Por que escolher um Domínio .biz?

A extensão de domínio .biz tem origem na palavra em inglês "business", que significa "negócio". Por isso, ela é perfeita para atender às necessidades de cada empresa: desde uma cafeteria na esquina do bairro até startups de rápido crescimento. Ela também funciona para qualquer pessoa que queira se conectar com grupos de empresários do mesmo ramo.

Dependendo do seu nicho, existem ainda diversas maneiras de brincar com o nome do seu domínio, como: restaurantequero.biz para quem tem um restaurante ou espetaculoshow.biz para agências e empresas de entretenimento e arte.