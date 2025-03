Recursos da hospedagem de email profissional

Gerenciamento intuitivo Gerencie as contas de e-mail facilmente com um painel intuitivo. Configure dispositivos, ajuste as configurações de DNS e use nosso cliente webmail para enviar e-mails, organizar contas de e-mail e adicionar contatos.

Configuração automática para hospedar email Conecte-se rapidamente aos seus aplicativos de e-mail favoritos. Oferecemos compatibilidade com IMAP, POP3 e SMTP para configuração fácil com Apple Mail, Outlook, Thunderbird e outros – sem necessidade de configuração manual.

Funções automáticas de e-mail Configure respostas automáticas para quando você estiver ausente, encaminhe e-mails para múltiplas contas e use catch-alls para capturar e-mails enviados para endereços de e-mail com erros de digitação.

Segurança de e-mail avançada Seus e-mails seguros e protegidos! A proteção integrada DKIM, DMARC e SPF bloqueia spam e vírus, e você ainda tem mais segurança para emails enviados dentro do seu domínio.

Logs detalhados para controle completo Monitore o acesso às suas contas e as ações realizadas com os registros de acesso e ações. Saiba quando e de onde as contas foram acessadas, as ações realizadas e os e-mails enviados e recebidos.