Resumindo, sim. Embora o WordPress seja um sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito, você precisa comprar um pacote de hospedagem e um nome de domínio separadamente para criar um site WordPress.

Para economizar dinheiro, considere hospedar site com nossa hospedagem WordPress gerenciada – todos os planos vêm com um nome de domínio gratuito ao contratar por um ano ou mais, uma ferramenta de instalação WordPress com 1 clique e certificados SSL ilimitados.

Além disso, seu site WordPress desfrutará de recursos de otimização de velocidade, como LiteSpeed e Cache de Objetos, atualizações automatizadas e ferramentas de IA integradas para criação mais rápida de conteúdo.