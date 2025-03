Os clientes que escolhem o Criador de Sites da Hostinger podem escolher entre as três principais opções de pagamento: Stripe, PayPal e dLocal Go - com mais de 20 meios de pagamento aceitos em mais de 100 países.

No entanto, é importante observar que os meios de pagamento variam de acordo com o país, a moeda e os produtos. Quanto à moeda, você pode configurar apenas uma, dependendo da sua opção de pagamento. A maioria delas permite que você realize suas vendas em moedas populares, como euro, libra esterlina, dólar americano e dólar canadense.

Antes de escolher, não deixe de explorar as opções disponíveis. Confira este artigo para mais informações sobre as moedas aceitas na loja virtual.

Além disso, leve em consideração fatores como taxas de transação, tempo de processamento do pagamento e requisitos legais. Conhecer as regras que envolvem os pagamentos online garante que sua empresa permaneça em conformidade com as leis e regulamentações locais.