Nossa hospedagem Compartilhada foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar, tornando-a ideal para iniciantes e pequenos negócios. Já nossa hospedagem VPS é mais voltada a desenvolvedores e designers profissionais, pois ela oferece mais controle back-end, flexibilidade e recursos. Nossa hospedagem Cloud, por outro lado, fica entre as duas hospedagens, oferecendo mais recursos do que a hospedagem compartilhada, mas menos controle do que a hospedagem VPS.