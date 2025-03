O serviço da Hostinger é bom e confiável?

Suporte incrível

Tive um problema ao registrar um domínio grátis que eu queria e a equipe de suporte me respondeu muito rápido, fui recebido com carinho e simpatia. Fiquei tão encantado com o comprometimento deles com a satisfação do usuário que vou implementar minha aplicação web em desenvolvimento com a Hostinger e pretendo até virar parceiro de vocês.