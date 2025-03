Um nome de domínio .ca é a melhor opção para empresas e marcas canadenses. O TLD .ca informa aos possíveis compradores e às ferramentas de pesquisa que seu site opera no Canadá, o que ajuda você a atrair o público do país com maior facilidade. Outra vantagem de registrar domínio .ca é que ele tem mais opções de domínio disponíveis do que o .com.

Apesar disso, por ser mais geral, o domínio .com será uma melhor opção se você planeja atingir um público internacional mais abrangente, ou não tem presença física no Canadá.

Se você atende tanto o mercado canadense quanto outros países, é possível registrar as duas opções (o .ca e o .com) se ambos os domínios estiverem disponíveis. Será muito fácil redirecionar os visitantes de um domínio para o outro.