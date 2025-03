Não é nenhum segredo que o domínio .com é, de longe, a extensão mais popular na internet. Porém, isso não significa que ele seja melhor do que o .online. As duas extensões são versáteis, confiáveis e contam com proteção de privacidade quando registradas em uma provedora confiável.

Na verdade, os dois domínios podem ser excelentes alternativas entre si. Isto é, se o domínio que você sempre desejou termina em .com mas já foi registrado, você pode tentar o .online.