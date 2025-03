O que é hospedagem cPanel?

Basicamente, o serviço de hospedagem cPanel é uma hospedagem de sites Linux com o cPanel instalado. Ele é confiável, fácil de usar e vem com tudo o que você precisa para gerenciar seu site com tranquilidade. O cPanel tem uma interface amigável e uma ampla gama de recursos para lidar com arquivos de sites, MySQL, rastreamento de dados, estatísticas e outros recursos avançados. Tudo isso torna o cPanel um dos painéis de controle mais populares do mundo.