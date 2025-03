Sua marca na Itália com um domínio .it

O domínio .it é uma extensão de domínio com código de país, que te ajuda a vender seus produtos ou serviços no mercado italiano. Isso porque os sites que usam o domínio it conseguem mostrar, já à primeira vista, que operam no mercado italiano, o que conquista a confiança do público.

Usar o domínio .it também vai auxiliar no crescimento da sua marca e turbinar seu SEO, já que seu site terá mais visibilidade nos resultados de pesquisa feitos por usuários italianos.

Se a sua empresa opera em vários países europeus, você também pode dar um toque internacional e fazer alguns trocadilhos com a extensão de domínio .it. Você pode brincar com palavras em inglês usando seu domínio, como ex.it e spl.it.