Por que comprar um domínio .live?

Tem facilidade em criar conteúdos em vídeo? Conecte seu domínio .live a uma plataforma de vídeo, como a Twitch ou o YouTube, onde você já cria conteúdo ou crie seu próprio ambiente de streaming com uma extensão .live.

Crie engajamento do seu público em tempo real e construa uma comunidade com base no que você faz de melhor: seja fazer streaming de jogos, compartilhar receitas, ou transmitir eventos esportivos.

Para artistas e músicos, o domínio .live é a ferramenta de marketing perfeita para mostrar seus talentos, organizar shows e peças e conquistar um número considerável de seguidores.