O .net é abreviação da palavra "network" (em português, rede). Originalmente o .net foi criado para ser usado por empresas que ofereciam serviços de rede e internet.

Mas, atualmente, o .net tem um uso bem mais geral. Segundo a Verising, a operadora de registro do .net, existem mais de 13 milhões de nomes de domínio .net no mercado. Muitos usuários e empresas o escolhem quando o domínio desejado na extensão .com não está disponível. Isso porque um domínio .net transmite o mesmo nível de profissionalismo que o .com.