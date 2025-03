Se você registrou um nome de domínio .studio na Hostinger, você pode renová-lo diretamente no hPanel, basta ir até Faturas → Serviços. Depois, é só clicar no botão Renovar agora e realizar o pagamento do valor da renovação: R$ 232,99. É importante ressaltar que a renovação de domínio somente pode ser feita dois meses antes da data de expiração, portanto, o botão de renovação somente ficará disponível durante esse período.

Mas o que acontece se você passar da data de expiração? Fique tranquilo! Caso o domínio ainda esteja no período de carência, o botão de Renovação continuará disponível. Se o domínio entrou no período de redenção, é preciso entrar em contato com a nossa equipe de Sucesso do Cliente para fazer a renovação – o processo de renovação durante o período de Redenção incorrerá na cobrança de taxa adicional.

Para evitar toda a dor de cabeça de perder o período de carência, você pode ativar a renovação automática. É possível ainda transferir seu .studio para a Hostinger e renová-lo aqui, caso tenha feito o registro em outra provedora.