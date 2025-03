Por que escolher o domínio .tech?

A extensão de domínio .tech é voltada para sites e empresas do ramo de tecnologia. Ela deixa claro que seu conteúdo foca no mercado Tech, seja você uma startup, uma marca já bem-estabelecida, um blog com reviews de software, ou loja de gadgets.

A extensão de domínio .tech representa inovação, progresso e mudança. Ela mostra que sua marca faz parte das empresas preparadas para o futuro do mercado de tecnologia.