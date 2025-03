Você publica vídeos na internet e está certo de que um domínio .tv é a escolha ideal para seu site? Maravilha! Felizmente, Você pode registrar seu domínio com a Hostinger, e isso leva apenas alguns cliques..

1. Role esta página para cima, até encontrar a ferramenta de consulta de domínios no cabeçalho. Na ferramenta, digite o nome de domínio que você deseja registrar e clique em "Pesquisar".

2. Selecione o domínio que melhor combina com seu site, crie uma conta Hostinger e finalize o pagamento.

3. Siga as instruções mostradas na tela para completar o registro do domínio.

4. O último passo é verificar seu e-mail para mostrar que você é realmente o dono daquele domínio .tv.

Quando as etapas acima estiverem, concluídas, seu novo domínio .tv estará registrado! Você poderá acessar sua conta da Hostinger a qualquer momento para gerenciar todos os aspectos do registro do seu domínio, inclusive a privacidade dos seus dados no banco de dados WHOIS.

A Hostinger é credenciada pela ICANN. Isso significa que temos alto padrão de qualidade no registro de domínios. E, claro, se você encontrar qualquer dificuldade durante o processo, nossa equipe de suporte estará disponível 24 horas para ajudar.

Você já tem um domínio .tv que registrou em outra provedora? Teremos prazer em migrar esse domínio para a Hostinger – tudo que você precisa fazer é solicitar a transferência de domínio. Não se preocupe, porque vamos cuidar de toda a parte técnica da transferência por você.

E se um domínio .tv não for a melhor opção para seu site, temos várias outras opções de TLD. Basta usar a ferramenta de consulta de domínio para conhecer mais opções.