Registro de domínio .us

Com certeza. No passado, os domínios .us eram mais comuns entre agências governamentais. Porém, cidadãos, particulares e entidades empresariais espalhados pelo país o usam nos seus sites.

Registrar um domínio .us é uma excelente escolha para promover sua marca para clientes norte-americanos. Além disso, ele pode listar sua empresa local no site de código postal .us – um serviço gratuito que serve como um diretório para entidades da área.