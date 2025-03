Hospedagem Django

Django: Aperfeiçoando o Desenvolvimento Web com Python

Django é um poderoso framework web para desenvolver aplicações web cheias de recursos com Python. Com sua filosofia que inclui baterias, um design limpo, e diversos recursos integrados, Django é uma escolha ideal para projetos online de qualquer tamanho.O Django auxilia desenvolvedores web na criação de aplicativos de maneira ágil e eficiente. Ele também é capaz de gerenciar o roteamento de URL, gerenciar bancos de dados e fornecer segurança contra as ameaças cibernéticas mais comuns.