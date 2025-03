As duas têm aspectos relacionados, mas distintos, no ecossistema do Magento.

A hospedagem Magento é um serviço oferecido por diversos provedores de hospedagem. Ela é projetada especificamente para oferecer suporte a sites criados com a plataforma gratuita Magento.

Já o Adobe Commerce é a versão paga do Magento. Disponível tanto em versão on-premise quanto como um serviço cloud (Adobe Commerce on Cloud), com hospedagem inclusa no pacote.

Em relação aos preços, o Adobe Commerce começa a partir de US$ 22.000/ano, enquanto o serviço em cloud está disponível a partir de US$ 40.000/ano.

Em comparação, os planos de hospedagem Magento autogerenciadas da Hostinger começam a partir de apenas R$ 32,99/mês, oferecendo uma solução muito mais acessível para pequenas empresas e lojas virtuais.